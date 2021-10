Le Mug - invité 2 : Focus sur la semaine de l’info constructive sur Auvio

Recontre avec Yasmine Boudaka pour la semaine de l’info constructive à découvrir du 18 au 24 octobre.

Initiée à l’automne 2019 par l’asbl NEW6S, la Semaine de l’Info Constructive (#sic21be) est un événement annuel, qui poursuit trois objectifs essentiels : Fédérer les médias autour du journalisme constructif, Montrer aux publics que les rédactions évoluent dans leur manière de relater et améliorer la confiance entre le public et les médias. En proposant une vision plus nuancée de la société, le journalisme constructif enrichit les pratiques journalistiques : il défend, dans les lignes édito