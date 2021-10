Le Mug - invité 2 : Focus sur le lancement de « iXPé » sur Auvio

Plein feux sur le nouveau média gaming et culture 2.0 de la RTBF qui démarrait ce 8/10

Aujourd’hui le jeu vidéo n’est plus qu’une affaire de jeune ou de geek : désormais il y a un jeu pour tous les âges et tous les genres. Pour s’adresser à un public souvent oublié par les médias généralistes, la RTBF lance son nouveau média jeu vidéo, eSport & cultures 2.0 : RTBF iXPé ! Un tout nouveau média transversal qui s’adresse à tous les curieux de culture web, de technologies et autres joyeusetés numériques.