Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Alain Leempoel sur Auvio

Alain Leempoel pour sa mise en scène de « La Dame à la camionnette » de A. Bennett à découvrir jusqu’au 9 octobre au Wolubilis et partout en Belgique jusqu’au 20 novembre. Londres, début des années 70, le dramaturge Alan Bennett s’installe à Camden Town et voit débarquer une vieille dame en guenilles qui semble habiter dans sa camionnette. Elle lui demande si elle peut garer son « van » devant sa maison pour quelques semaines… cela va durer quinze ans. Et c’est une histoire vraie. Jacqueline Bir, « la Bir » ! Rien que son nom est la marque d’une grande comédienne de la scène belge qui a défe