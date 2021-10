Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Stephen Desberg sur Auvio

Stephen Desberg pour sa nouvelle BD "Aimer pour deux" paru chez Bamboo éditions... Monique a 20 ans et ne rêve que de s’émanciper. Quand elle débarque à Paris en 1941, elle se sent libre dans une ville pourtant occupée. Elle découvre l’euphorie de la capitale, mais aussi l’horreur et la peur des nuits de rafles. La jeune femme rencontre Francis et l’épouse sur un coup de tête. De leur union naît Nicole, une enfant qui la prive de sa liberté. Quand, à la libération de Paris, Monique tombe amoureuse d’un officier américain, elle décide de renoncer à tous ses droits sur sa fille et de l’abandon