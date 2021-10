Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Nicolas Michaux sur Auvio

Pour son nouvel album « Les chutes » à découvrir ce vendredi 01 octobre.

Cet album réuni des enregistrements réalisés entre 2017 et maintenant, une collection d’outtakes incluant cinq titres inédits et cinq versions alternatives de certaines chansons de son dernier album Amour Colère (2020). Artisan du son et de l’image, Michaux revendique volontiers la lenteur. Son travail d’écriture et de production s’étire parfois sur plusieurs années, chaque chanson étant remise sur le métier autant de fois qu’il le faut, jusqu’à ce qu’elle trouve sa forme finale et idéale. Pendant la création d’Amou