Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Christophe Geudin sur Auvio

Pour « Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern » paru chez La Tengo éditions

En l'espace de neuf longs-métrages, Benoît Delépine et Gustave Kervern ont bâti une filmographie unique, en marge des conventions et des diktats de l'industrie cinématographique française. D'Aaltra (2004) à Effacer l'historique (2020) en passant par Louise-Michel, Mammuth, Le Grand Soir, Saint Amour et I Feel Good, les piliers de l'émission culte «?Groland?» sont les architectes iconoclastes d'un cinéma libre où se télescopent l'humour corrosif, le système D, le sens de l'improvisation, la poésie et la rech