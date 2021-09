Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Stéphanie Blanchoud sur Auvio

Pour son nouvel album "RITOURNELLE" et son concert aux Nuits Botanique le 18 septembre... La comédienne, musicienne et auteure rassemble onze nouvelles chansons sur "Ritournelle". Un album fait maison, précise-t-elle, sans la moindre pression, de manière détendue et fragmentée. Stéphanie Blanchoud s’est entourée de Pieter Van Dessel, claviériste/multi-instrumentiste du groupe de rock belge Marble Sounds et de l’ingénieure du son Géraldine Capart (Dominique A, Miossec). Stéphanie Blanchoud sera bientôt à l’affiche du prochain long métrage d’Ursula Meier "La Ligne" aux côtés deValéria Bruni