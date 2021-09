Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Dorian Dumont sur Auvio

Pour son concert au Botanique ce vendredi 17 septembre. Entre électro-jazz, flûte rêveuse et sonorités africaines.

Diplômé du Conservatoire de Montpellier et de la section jazz du Koninklijk Conservatorium de Bruxelles, Dorian Dumont est un musicien curieux de nouvelles sonorités qui cultive l’éclectisme et se refuse à se fixer sur un genre. Depuis quelques années, il s’est particulièrement investi dans le groupe « ECHT! » qui casse justement les frontières entre jazz, musique électronique et hip-hop. Dorian participe également à de nombreux projets et collabore avec des artistes tels que