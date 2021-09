Le Mug - invité 2 : Focus sur la pièce « Philipot » sur Auvio

Avec Alice De Cat et Hippolyte Chatelard (de la compagnie Fany Ducat) à découvrir jusqu’au 25 septembre au théâtre des Tanneurs.

Le collectif Fany Ducat approfondit le thème des relations professionnelles et le drame quotidien. « Philipot » 3ème volet de leur série théâtrale (qui en comptera 4 en tout), confirme le style et l’univers bien trempés de cette jeune compagnie. Ils explorent à nouveau le « monde du travail » et ses liens avec l’intime, sur un mode absurde, minimaliste et onirique. Après le commissariat (dans le 1er volet Les Falaises, en janvier 2020 qui avait reçu le Prix Maete