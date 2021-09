Le Mug - invité 2 : Focus sur la série belge « Baraki » sur Auvio

Une série à découvrir ce 12 septembre en TV sur TIPIK à 20h10 par salves de 3 ou 4 épisodes en fonction des soirées, 6 soirées en tout. Avec Julien Vargas et Gémi Diallo. La famille Berthet, c’est Jess la jeune championne de boxe, Timmy l’adolescent aux penchants transgressifs, Larissa la mère de famille protectrice et tonitruante, et surtout Didier, son frère de coeur, passionné de tuning SPL et par dessus tout de Cynthia, sa queen girly, sexy, avec laquelle il forme le couple le plus explosif de Marsoux. Malheureusement pour Yvan, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, une bell