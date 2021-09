Le Mug - invité 2 : Rencontre avec Didier Vervaeren sur Auvio

Pour un focus sur « Mode 2.021 Anvers - Mode/Engagée » l’ambitieux programme de réouverture lancé par MoMu – Musée de la Mode d’Anvers en collaboration avec la ville d’Anvers et VISITFLANDERS. Du week-end d’ouverture les 4 et 5 septembre 2021 jusqu’à fin janvier 2022, le MoMu va enchaîner expositions fascinantes, projets en plein air, promenades à thème et animations diverses. Le fil conducteur de toutes ces activités : la transition à l’échelle globale et les changements significatifs que connaît le monde de la mode.