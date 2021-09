Le Mug - invité 2 : Focus sur le prix des vinyles qui ne cesse d’augmenter ! sur Auvio

Pour compenser la hausse des coûts de production et les pertes liées à la pandémie, les trois majors ont décidé d’augmenter les prix des disques vinyles. Une inflation particulière, qui pourrait sans doute impacter les achats et mettre en danger les disquaires indépendants, déjà bien affectés par la crise… Comment expliquer la part de marché grimpante du vinyle et cette hausse des prix ? Analyse de cette inflation avec Damien Waselle, directeur générale de Pias