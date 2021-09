Le Mug - invité 2 : Focus la pièce « Poucet », une création par les Royales Marionnettes sur Auvio

Avec Didier Balsaux à découvrir jusqu’au 18.09 au théâtre de Poche!

L’histoire de Poucet, c’est l’histoire d’une enfance éternelle à la recherche d’une mère idéale. Dans cette réinterprétation du conte de Charles Perrault, le public va à la rencontre de Poucet devenu adulte, à l’allure vagabonde et patibulaire qui partage l’histoire de son abandon, ses angoisses burlesques de se perdre. Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants, Poucet disparaît parfois quelques jours en suivant les cailloux blancs qui le mènent dans la cabane abandonnée de son enfance. Et pour raconter son enfan