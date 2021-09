Le Mug - invité 2 : Focus sur la 11ème édition de la semaine du son ! sur Auvio

A découvrir jusqu’au 5 septembre !

Une vingtaine de concerts sont prévus dont la moitié à Bruxelles. Les concerts sont accompagnés d’une rencontre entre les artistes et le public, soit sous forme d’une introduction donnant au public des clefs d’écoute, soit sous forme d’une séance de questions/réponses. De nombreux masterclasses, des conférences, des séances d’écoute commentée sont organisées durant l’événement. Avec aussi des “ateliers découvertes” qui permettent à tout un chacun de s’essayer à la pratique d’un instrument ou de découvrir différentes pratiques et métiers du son et pourquoi