Le Mug - invité 2 : Focus sur une visite nue de l’exposition “Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps" sur Auvio

A découvrir à Tour & Taxis ce lundi 30/09

Une exposition comme l’indique son titre, centrée sur la représentation du corps. Dans nos sociétés modernes occidentales, depuis la fin des années 60, le langage du corps s’est libéré́ progressivement de ses carcans, a conduit et a accompagné́ les luttes d’émancipation porteuses de grands changements… Être capable de se mettre à nu, au sens propre, devant les autres, c'est d'abord se lancer un défi, surpasser les peurs et les doutes que l'on peut avoir par rapport à soi-même. Dans un contexte naturiste, on ne « montre » pas, on ne s’exhibe pa