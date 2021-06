Le Mug - invité 2 : Focus sur la 3ème édition du VKRS ! sur Auvio

On parle du festival "Video Killed Radio Stars", qui aura lieu ces 11 et 12 juin avec Fanny de Marco, fondatrice et directrice administratrice du festival. L’association de la musique et de la vidéo dans un seul événement !Les groupes ont souvent besoin d’un clip pour faire connaître leur musique, mais le clip est bien plus qu’un support de diffusion. C’est un art à part entière ! Et ses artistes méritent d’être mis en valeur et reconnus ! On regardera plein de clips, on décernera des prix, les professionnels se mélangeront, il y aura des concerts, on dansera toute la nuit, on ira dans les m