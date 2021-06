Rencontre avec Henri Loyrette, commissaire de l’exposition Icons à découvrir à la Villa Empain jusqu’au 24 octobre. Des premières icônes d’Europe et du Moyen-Orient aux œuvres modernes et contemporaines, les icônes ont inspiré de nombreux croyants et artistes, à travers les âges. L’exposition dévoile comment les dimensions spirituelles ont été intégrées dans les œuvres d’art depuis l’Antiquité.