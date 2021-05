Le Mug - invité 2 : Focus sur "Salvatore Adamo, quand je chante" sur Auvio

Rencontre avec Hadja Lahbib et Jean-Marc Panis pour leur documentaire « Salvatore Adamo, quand je chante » à découvrir ce vendredi 28 Mai 2021 à 20:50 sur La Une.

A travers l'histoire d'une success-story incroyable, La Une vous propose un portrait inédit du chanteur belgo-italien le plus aimé du pays ! Après un concert au théâtre Royal de Mons, Salvatore Adamo s’assied au 1er rang de sa vie. Avec lui, avec la contribution de sa discrète épouse et le regard de proches ou d’artistes qui interprètent librement ses titres, on voit défiler les images d'une vie et d’une carrière exceptionnelles..