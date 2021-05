Le Mug - invité 2 : Focus sur l'exposition "The World of Steve McCurry" sur Auvio

Rencontre avec Raphaël REMICHE, directeur de Tempora, pour "The World of Steve McCurry" : la rétrospective du photographe américain présentée à Anvers. Présentée pour la première fois à Anvers, l’exposition The World of Steve McCurry montre plus de 200 photos imprimées en grand format. Le cadre unique du Waagnatie en fera sans aucun doute une nouvelle édition impressionnante de ce qui est déjà la plus grande et la plus complète rétrospective de ce photographe américain mondialement connu. On peut y admirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au long de ses 40 ans de carrière, mais é