Le Mug - invité 2 : Elia Rose pour son nouvel EP "Love is all I need" sur Auvio

Rencontre avec Elia Rose pour son nouvel EP « Love is all I need » qui sort ce 14 mai.

Débarquée sur les ondes fin 2019, Elia Rose n’a cessé de faire évoluer ses compositions tout en gardant sa personnalité, refusant catégoriquement d’être ce que l’on attend d’elle.

Pétillante, drôle, sincère, attachante, cette ex-candidate de The Voice assume pleinement son univers kitsch et totalement déjanté. Sa musique pop feel good associée à son côté girl next door qui ose tout. Les synthés rétro, les paillettes, les eghties. DIY, Elia a également un univers visuel très fort. Elle réalise des clips