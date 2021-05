Le Mug - invité 2 : Focus sur les 50 ans de Forest National ! sur Auvio

Rencontre avec Coralie Berael, Directrice de Forest National pour les 50 ans de Forest National et l’opération « Les Fleurs de Forest »



De nombreux artistes ont déjà confirmé leur participation à l’événement “Les Fleurs de Forest” à l’occasion du 50ème anniversaire de Forest National. En plus de fleurir la salle de manière symbolique pour représenter le public et les nombreux acteurs de l’ombre et de la lumière du secteur culturel, cette action est menée au profit de LIVE2020, le fonds de solidarité pour le secteur de la musique live en Belgique soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Pa