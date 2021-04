Le Mug - invité 2 : Focus sur la 9ème édition du Festival Emulation se fera 100% sur Auvio

Rencontre avec Pierre Thys, directeur adjoint du théâtre de Liège pour un focus sur la 9ème édition du Festival Emulation se fera 100% en ligne.

Un festival qui se veut être une fenêtre ouverte sur la Création et sur les artistes fraîchement diplômés des Écoles de Théâtre et Conservatoires belges francophones. Organisé tous les deux ans, en alternance avec le Festival Pays de Danses, Émulation convie spectateurs et professionnels, curieux de propositions qui généralement sortent du cadre traditionnel de la représentation, à vivre ce temps fort consacré aux Ambassadeurs du théâtre d’aujourd’