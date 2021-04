Le Mug - invité 2 : Focus sur l'exposition "Foerster, humour fantastique" sur Auvio

Rencontre avec Philippe Foerster pour son exposition FOERSTER - HUMOUR FANTASTIQUE à découvrir jusqu’au 25 avril au Centre d'Art de Rouge-Cloître.

Offrant un vaste panorama de 40 ans de son travail, l’exposition vous invite à découvrir, redécouvrir et souvent frémir en vous plongeant dans le travail de Philippe Foerster. Né en 1954 à Liège, Philippe Foerster effectue ses études à la section bande dessinée de l’Institut Saint-Luc à Bruxelles. Il y suit l’enseignement de Claude Renard et y fait, entre autres, la connaissance de Philippe Berthet, Antonio Cossu, François Schuiten et d’Andreas.