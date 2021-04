Le Mug - invité 2 : Clap de fin pour "Les Carnets du Bourlingueur" sur Auvio

Rencontre avec Philippe Lambillon à l'occasion du dernier numéro de sons émission "Les Carnets du Bourlingueur" diffusé ce 17 avril sur La Une, épisode inédit, un peu différent des carnets habituels. Après trois décennies d'expéditions et d'aventures rocambolesques diffusées sur La Une, le Bourlingueur Philippe Lambillon pose ses valises. L’émission culte de la RTBF "Les Carnets du Bourlingueur", qui a soufflé ses 30 bougies en 2020. Avec ce format plus long de 26 minutes, Philippe Lambillon a souhaité faire vivre le personnage du Bourlingueur autrement en lui laissant plus de place à l'écra