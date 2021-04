Le Mug - invité 2 : Focus sur le magazine féministe "La déferlante" sur Auvio

Rencontre avec Marion Pillas, co-fondatrice du magazine féministe "La déferlante" . A travers sa revue trimestrielle et sa newsletter bimensuelle, La Déferlante pense l’époque au prisme du genre et analyse la société dans une perspective féministe. La Déferlante est la première revue trimestrielle post-#metoo consacrée aux féminismes et au genre. Tous les trois mois, en librairie et sur abonnement, elle racontera les luttes et les débats qui secouent notre société. Dans un paysage médiatique encore très majoritairement masculin, La Déferlante est une revue créée et dirigée par des femmes, po