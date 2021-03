Rencontre avec Christophe Coppens pour son exposition « A Lovely Little Shitshow à découvrir à la Galerie Zwart Huis jusqu’au 30 Avril. Une exposition « de merde » qui fait suite à une année de merde avec des restrictions et des frustrations de merde et une décennie de merde avec des inégalités de merde, dans un climat de merde avec une politique de merde...