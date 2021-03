Le Mug - invité 2 : Laura Crowe & Him pour leur nouveau single « La Jungle » sur Auvio

Rencontre avec Laura Crowe & Him pour leur nouveau single « La Jungle ». Laura Crowe & Him est un groupe bruxellois composé de Laura et Eric. C’est sur Youtube que l’aventure commence avec une cover de System of a Dawn qui dépasse le million de vues. Depuis, le groupe enchaîne les concerts, les singles et sort son premier album "LC&H" en novembre 2019. Ne se laissant pas démonter par le confinement, Laura Crowe & Him ont gardé le rythme en écrivant à distance et en développant les Covid Sessions sur leur chaîne YouTube.