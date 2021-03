Le Mug - chronique 2 : Amoranno pour son nouveau single "Bateau" sur Auvio

Le jeune auteur-mélodiste-interprète iconoclaste dont la précocité et la créativité seront rapidement à l’étroit dans un système scolaire classique.

Il découvre le plaisir et l’inspiration de l’écriture dès ses 9 ans, notamment par des poèmes qui se transformeront rapidement en textes de chansons qu’il autoproduira. A la croisée du rap (Lomepal, Oxmo Puccino, Sadek, Alpa Wan…) et de la chanson francophone (Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour…), Amoranno dévoile le 1er titre de son futur EP.