Le Mug - invité 2 : Focus sur l’exposition "DINO WORLD" sur Auvio

Une expo à découvrir jusqu’au 18 avril au Palais du Heysel. On en parle avec Manu Braff, promoteur de l’exposition.

A travers un parcours intérieur sur plus de 5000 mètres carrés, l’exposition nous emmène à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps. Un parcours ludique, éducatif, fascinant qui le temps d’une aventure, transforme l’enfant en aventurier et transportera tout le monde dans un monde unique et formidable !