Le Mug - invité 2 : Focus sur la 51ème édition de la Foire du livre de Bruxelles sur Auvio

Rencontre avec Marie Noble, commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles à l’occasion de l’édition 2021 adapté à la crise sanitaire.



En 2021, la Foire du Livre de Bruxelles organise une semaine de rencontres professionnelles en ligne du 22 au 27 février. Ce programme rejoint les valeurs que la Foire défend depuis 50 ans : l’innovation, la découverte et la promotion des éditeurs indépendants ainsi que des productions éditoriales audacieuses. Il veut être le reflet des grands enjeux du monde de l’édition, de la lecture et de l’importance de la traduction en Europe et dans le mon