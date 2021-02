Le Mug - invité 2 : Focus sur la semaine de la musique belge sur Auvio

Une semaine à découvrir jusqu’au 14 février avec Coralie Berael, porte-parole de « Live2020 » et Directrice de Forest National. LIVE2020 est une initiative créée par plusieurs acteurs du secteur culturel et soutenue par le public. Le fonds LIVE2020 est géré par la Fondation Roi Baudouin qui en contrôle le fonctionnement de manière neutre et assure la bonne gouvernance de la répartition du fonds. De nombreuses initiatives ont été lancées en parallèle à LIVE2020 et continuent de voir le jour aux 4 coins de la Belgique pour soutenir le milieu culturel. Citons à titre d'exemple la Belgian Music