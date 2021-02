Le Mug - invité 2 : "Fils de Plouc", le film belge de première mondiale au festival de Sundance 2021 sur Auvio

Lenny et Harpo Guit pour leur film « Fils de Plouc », ou « Mother Schmuckers » à l’international, qui vient d’être projeté en première mondiale au festival de Sundance aux Etats-Unis dans la prestigieuse section ‘Midnight’.



Peut-être le programme le plus connu de Sundance, Midnight a depuis longtemps la réputation de projeter des films qui ne manqueront pas de provoquer une réaction. Historiquement, des films extrêmement divers, couvrant de nombreux genres et sujets, y ont trouvé leur place. C’est notamment de là qu’est parti le buzz historique de ‘The Blair Witch Project’. On peut citer