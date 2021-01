Le Mug - invité 2 : CélénaSophia pour leur nouvel album "Les Géantes Bleues" sur Auvio

Rencontre avec le groupe CélénaSophia pour leur nouvel album « Les Géantes Bleues ». Après avoir bourlingué sur les scènes francophones, les deux soeurs Céléna et Sophia livrent un premier album riche et abouti, aidées re par Jérôme Magnée (Dan San, Yew). Guitares acoustiques et électriques, rythmiques urbaines et voix complémentaires forment l'ossature de leur chanson française contemporaine. Elles y affirment leur féminité, leurs doutes, leurs acharnements, leurs valeurs et leurs idéaux.