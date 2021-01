Le Mug - invité 2 : Leo Nocta pour "in motion" sur Auvio

Rencontre avec Leo Nocta pour "in motion", album de piano instrumental. Le 11 décembre dernier, Leo Nocta partageait "in motion", son premier album de piano néo-classique. 11 morceaux instrumentaux dont "coeur noir", "circus" et "windcatcher" qui cumulent déjà à 350.000 streams sur Spotify. Un album exclusivement digital disponible sur toutes les plateformes de streaming. Leo Nocta, est un jeune artiste de 28 ans aux talents multiples, Leo a déjà collaboré avec de nombreux artistes belges de premier rang (Loïc Nottet, Mustii, Henri PFR, Alex Germys, Alex Lucas,…).