Le Mug - invité 2 : Focus sur la 7ème édition du Brussels Jazz Festival sur Auvio

Focus sur la 7ème édition du Brussels Jazz Festival 2021 'streaming edition' qui aura lieu le 16 janvier dès 20h. Une soirée qui propose 4 groupes et 1 DJ set en streaming depuis Flagey. Avec entre autres les deux grands maîtres de la guitare Philip Catherine et Lionel Loueke ainsi que le percussionniste béninois Angelo Moustapha qui réservent un projet spécialement conçu pour le festival. En plus des concerts en haute qualité vidéo et audio, ce festival propose un forum de discussion pour échanger avec les spectateurs ainsi que du contenu exclusif sur chaque artiste. Toutes les vidéos reste