Le Mug - invité 2 : Focus sur "Lupin" avec Vincent Londez sur Auvio

Rencontre avec Vincent Londez pour la série "Lupin" qui vient de débarquer ce weekend. Après INTO THE NIGHT , Vincent Londez est un des personnages centraux dans LUPIN. Le Capitaine Laugier est sur les traces du Gentleman Cambrioleur . Débarqué sur les écrans le 8 janvier, la série est déjà un phénomène devenant la série étrangère numéro 1 sur le Netflix US. Plus rapidement encore que la Casa del Papel. Depuis INTO THE NIGHT et ENNEMI PUBLIC Vincent Londez multiplie les rôles, un comédien à suivre donc et on découvre avec lui pourquoi.