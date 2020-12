Focus sur le choix des noms et leur orthographe : Kanal, Cinematek, Tipik, Balkan Trafik, pourquoi mettre des K partout en culture ? Qu’est-ce qui se cache derrière ces k en série que l’on voit fleurir dans le paysage institutionnel et commercial belge ? On fait le point avec Yoann Van Parys, journaliste au magazine Médor