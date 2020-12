Rencontre avec Pierre Kroll son spectacle en ligne à l’occasion du réveillon du Nouvel An au Forum de Liège. Faute de pouvoir accueillir des spectateurs, le Forum de Liège s’invitera chez vous le 31 décembre avec un spectacle original diffusé en streaming, en compagnie de Pierre Kroll. Le dessinateur et caricaturiste belge se met sur son 31 et revisitera l’année 2020 pendant une heure au gré de plusieurs surprises.