Le Mug - invité 2 : Le Plan cult d'Alex Vizorek sur Auvio

Ce 27 décembre, Alex Vizorek investit le dancefloor du Spirito, night-club bruxellois installé dans une ancienne église du 19e siècle, pour y célébrer, aux côtés de Félicien Bogaerts, la « grand-messe » de la culture made in Belgique.



Avec BJ Scott et Charlie Dupont ; mais aussi quelques dieux de la scène culturelle belge : Arno, Tessa Dixson, Ozark Henry, Noé Preszow et les danseurs de Happy Brothers, pour ne citer qu’eux, qui vous régaleront de prestations inédites !

Dans le même temps, les présentateurs et journalistes de La Trois s’en iront en pèlerinage, rendre visite à ces artistes