Le Mug - chronique 2 : Focus sur l'expo "Comès. D'Ombre et de Silence" sur Auvio

Rencontre avec Thierry Bellefroid en tant que Commissaire de l’exposition «Comès. D'Ombre et de Silence», la Fondation Roi Baudouin et le BELvue prolongent l’exposition jusqu’au 28 février 2021. Didier Comès est l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée belge, un maître du noir et blanc et du fantastique. Il a connu un succès fulgurant au tout début des années 80 avec un roman graphique qui a marqué toute une génération de lecteurs, Silence.