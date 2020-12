Le Mug - invité 2 : Beethoven in Love sur Auvio

Rencontre avec Valentine Jongen, musicologue et vidéaste en musique classique, youtubeuse sous le pseudo Val so Classic pour son projet « Beethoven in love », qui évoque les femmes de la vie de l’artiste. À l’occasion des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Valentine nous propose un documentaire de 26’ intitulé Beethoven in Love (coproduit par la RTS et Musiq3) disponible sur Auvio dès ce vendredi 11/12 ainsi qu’une BD connectée de 20 strips qui racontent 20 histoires d’amour de Beethoven.