Le Mug - invité 2 : Focus sur l’appel à projets "Rayonnement Wallonie ICC" de St’art sur Auvio

Le 22 octobre dernier, le Gouvernement de Wallonie mobilisait 3 millions d’euros afin de soutenir les industries culturelles et créatives à travers un appel à projets axé sur le rayonnement de la Wallonie. Aujourd’hui, St’art lance officiellement l’appel à projets. Acteurs des entreprises créatives et culturelles, des artistes aux universités en passant par les entreprises commerciales, les asbl, les fédérations, etc… tous sont concernés.

On découvre cet appel à projet avec Nejma Ben Brahim, chargée de presse et de relations publiques chez St’Art