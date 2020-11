Le Mug - invité 2 : Focus sur la 20ème édition du Cinemamed sur Auvio

Focus sur le Cinemamed qui se réinvente en proposant une 20ème édition en ligne du 26 novembre au 05 décembre 2020. Le festival rebondit ainsi à la situation sanitaire pour proposer une édition en ligne enrichie, avec des films présentés en exclusivité. Loin d'être une simple plateforme de mise à disposition de films, le "Cinemamed en ligne" sera l'occasion de proposer des moments de rencontres et d'échanges virtuels avec les réalisateurs, susciter la discussion et offrir des contenus exclusifs à son public. Par ailleurs, le Cinemamed soutiendra distributeurs et exploitants en accompagnant,