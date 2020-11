Le Mug - invité 2 : Focus sur le monde de la PUB en temps de covid sur Auvio

Focus sur le monde de la PUB et les marques qui s'adaptent au covid pour booster leur image. Comment le secteur de la pub a été bousculé par le passage du coronavirus ? Ces derniers mois, les publicités ont changés, dans leurs messages et leurs modes d’expression. Et pas seulement parce qu’on y voit des personnes masquées ou qui évitent les embrassades. La crise du coronavirus et le confinement ont eu un impact direct sur le marketing, on décryptage le phénomène avec Arnaud Pitz, directeur Créatif chez BBDO.