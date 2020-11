Le Mug - invité 2 : Focus sur "View from my window", une belge succes story ! sur Auvio

Rencontre avec Barbara Duriau pour son livre « View from my window » qui est sortie ce 18 novembre. Elle a ouvert des milliers de fenêtres sur le monde et elle est belge ! Alors que le monde entier se confine, la binchoise a l’idée géniale de photographier la vue depuis sa fenêtre à Amsterdam et de la partager sur Facebook. Le groupe “View from my window” était né, avec le succès planétaire qu’on lui connaît. Une success-story belge qui continue maintenant avec un livre à découvrir!