Le Mug - invité 2 : Lisez-vous le belge ? sur Auvio

Focus sur campagne de promotion du livre belge francophone "Lisez-vous le belge ?" avec Morgane Batoz-Herges, coordinatrice PILEn et directrice adjointe de la MEDAA. C’est inédit dans le monde du livre belge : des éditeurs et éditrices aux auteurs et autrices, en passant par les libraires et les bibliothécaires, l’ensemble du secteur se mobilise à l’occasion d’une campagne de promotion du livre belge francophone. Celle-ci a débutée cette semaine et pose à tous et toutes une question simple, mais primordiale : « Lisez-vous le belge ?