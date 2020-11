Le Mug - invité 2 : Focus sur "Kilti", un panier culturel en temps de crise sur Auvio

Rencontre avec Séverine Konder, coordinatrice du projet de panier culturel « Kilti ». Petit frère du panier de fruits et légumes bio, le panier culturel Kilti propose d’aller à la rencontre des lieux culturels (quand ils réouvriront) et des artistes belges. Il existe dans plusieurs communes et offre entre autres un sac illustré par un artiste de la région, un livre et des surprises culturels en tous genres.