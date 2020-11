Le Mug - invité 2 : Curiosités juridiques drôles, inattendues et insolites ! sur Auvio

Rencontre avec Raphaël Costa pour « Curiosités Juridiques. Les décisions de justice » paru chez Enrick éditions avec Théo Renaudie. Dans ce premier ouvrage, Curiosités juridiques compile plus de 250 brèves de jurisprudence, drôles, inattendues et insolites présentant le droit sous un jour nouveau. Les curieux verront s’y côtoyer des poupées vaudous, des soucoupes volantes, des esprits diaboliques, des films pornographiques et « godes civils », des noms d’oiseaux, des animaux de bassecour, des odeurs corporelles, du gaspacho, du beaujolais, Molière, Fort Boyard, Titeuf, Secret Story, …