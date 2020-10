Rencontre avec Xavier Istasse pour « Les Passeurs du Réel » à découvrir les 28 29 et 30 octobre 2020 qui est maintenu malgré le confinement. Le Delta s’animera d’ateliers, de témoignages, de rencontres, d’expositions, et de projections. Le but principal de ces journées sera, au travers de ces échanges, de sensibiliser le public jeune à l’importance d’une information engagée, créative et de qualité.