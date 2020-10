Le Mug - invité 2 : Pleins feux sur l’exposition "t Never Ends" sur Auvio

Pleins feux sur l’exposition « It Never Ends » à découvrir au Kanal jusqu’au 25 avril 2021. Initialement prévue au printemps 2020, cette carte blanche à l’artiste suisse John M Armleder, ouvre dans une version repensée et investit les six étages du Showroom, avant les travaux et la réouverture des lieux. Peintre, sculpteur, concepteur d’installations, performeur, archiviste, curateur, collectionneur, éditeur, libraire, galeriste et plus encore, John M Armleder (né en 1948, vit et travaille à Genève), est l’une des figures déterminantes de l’art des cinquante dernières années. On découvre son